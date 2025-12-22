Logo SportMediaset

Basket
BASKET

Basket: vittoria e aggancio in vetta per Bologna, Brescia ko

I campioni d'Italia in carica vincono 86-76 e raggiungono la Germani a 20 punti 

22 Dic 2025 - 22:44
© X Virtus

© X Virtus

Il posticipo della dodicesima giornata della Serie A di basket va alla Virtus Bologna, che si prende lo scontro al vertice con Brescia battendo 86-76 la Germani, agganciata a 10-2 di record. Leonessa avanti solo a fine primo quarto (21-18), poi nella fase centrale di gara i campioni d'Italia (23-17 nel secondo periodo, 25-15 nel terzo) accelerano e prenotano la vittoria. Decisivi i 17 punti di Pajola e i 16 di Edwards.

La vetta della Serie A di basket torna a essere proprietaria di due squadre: l'86-76 in favore della Virtus Bologna consente infatti ai campioni d'Italia in carica di battere e agganciare Brescia. Ora, entrambe sono a 20 punti, con 10 vittorie e 2 sconfitte. Il match, inizialmente, sembra pure essere equilibrato: a fine primo quarto, infatti, la Germani è avanti, seppur di un solo possesso, mentre il vantaggio si inverte all'intervallo lungo, con le V Nere avanti 41-38. È nella ripresa che la formazione di Ivanovic, trascinata da Carsen Edwards e Alessandro Pajola, prende il largo: quando mancano solo 10 minuti alla sirena finale, infatti, la Virtus si porta addirittura sul +13 (66-53). Il massimo che riesce a fare Brescia è portarsi sul -9, quando però è troppo tardi: 81-72 a 1'46" dalla fine. Bologna gestisce e porta a casa la vittoria, riprendendosi il primo posto. Pajola mette a referto 17 punti, mentre sono 16 per Edwards e 10 per Hackett, il terzo in doppia cifra per la Virtus. Non bastano a coach Cotelli, invece, i 20 di Amedeo Della Valle e i 19 di Burnell, oltre ai 13 di Bilan e i 10 di Massinburg.

basket
virtus bologna

