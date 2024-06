Gallinari e Spissu lanciano l'Italia: vittoria in Spagna (87-84)

VERSO IL PREOLIMPICO

Grande prova degli azzurri in casa dei campioni d'Europa. Il Gallo e il play firmano il blitz arrivato dopo l'overtime. E ora il Preolimpico

© Ufficio Stampa L'Italia fa il colpaccio. Sarà soltanto un'amichevole, ma vincere a Madrid in casa della Spagna regala fiducia ed entusiasmo. Ottima prova di Gallinari, top scorer degli azzurri con 16 punti e grande presenza nel momento determinante della partita. Tra poche ore la partenza per Miami dove gli azzurri resteranno fino al 29 prima di volare a San Juan. Il 2 luglio debutto al Preolimpico contro il Bahrain.

Pozzecco parte con lo stesso quintetto iniziale di Trento con la Georgia: Spissu, Tonut, Petrucelli, Polonara, Melli. Il capitano azzurro illumina il WiZink Center con un avvio dominante, tra triple, rimbalzi e stoppate nel 10-1 con cui l'Italia prova a spaventare la Spagna. La squadra di Scariolo (senza Lorenzo Brown a riposo) però alza il livello di intensità difensiva e si riporta sotto grazie a un Juancho Hernangomez particolarmente ispirato: al termine del primo tempo gli azzurri sono avanti 14-10.

Spazio per la second unit di Pozzecco con Pajola-Mannion-Abass-Ricci-Gallinari che danno buoni segnali al ct. Il Gallo gioca minuti di ottima sostanza sui due lati del campo e contribuisce al mini-allungo di metà quarto (+6) con 5 punti. Un paio di tecnici fischiati a Pozzecco e Melli fanno perdere un pò di serenità agli azzurri che vanno sotto per la prima volta (29-28) sulla tripla di Abrines dopo 18 minuti abbondanti. La Spagna chiude il primo tempo avanti di 5: 33-28.

Dopo il riposo l'Italia parte bene dalla distanza con le triple di Spissu e Petrucelli, la Spagna replica con la connection tra i due Hernangomez, con Willy che impegna severamente gli azzurri nel pitturato. Le triple di Abrines e Nunez proiettano la squadra di Scariolo al massimo vantaggio sul 48-39 a metà quarto. Ma l'Italia ha il merito di non disunirsi e con l'attacco al ferro vincente di Mannion si riporta a soli 4 punti di campioni d'Europa in carica: il parziale dopo 30 minuti recita Spagna 54-Italia 50.

L'ultimo periodo inizia nel segno di Pajola che ruba un paio di palloni come solo lui sa fare. Polonara trova la sua prima tripla vincente dopo al quinto tentativo e firma il -1 che costringe Scariolo a fermare il gioco con 6 minuti ancora da giocare. La Spagna di compatta, Rudy Fernandez dalla distanza segna un canestro pesantissimo in un momento decisivo. Gallinari, Tonut e Spissu infilano 3 triple consecutive che riportano l'Italia in parità dopo essere stata sotto di sette. Triple che diventano 4 perchè il numero 7 dell'Olimpia Milano trova un canestrissimo dalla distanza allo scadere dei 24 secondi: +3 Italia con 15 secondi da giocare. Ma nella Spagna c'è Sergio Llull, uno che è abituato a regalare giocate clamorose anche in una serata storta: dopo aver tirato 1/9 infila la sua prima tripla che vale il 73 pari che porta la partita all'overtime.

Gallinari e Spissu lanciano subito l'Italia che inizia il supplementare con un parziale di 5-0, ma gli azzurri perdono Melli che prende il secondo tecnico (per flopping molto discutibile) e viene espulso. La squadra del Poz butta sul campo tutte le gocce di energia e vola a +7, Aldama con due triple consecutive riapre la partita. Avanti di 1 punto con palla in mano, l'Italia perde palla (Spissu scivola sulla pressione avversaria). La Spagna si gioca tutto nell'ultimo possesso: Willy Hernangomez è costretto a forzare la conclusione che finisce sul ferro. Gallinari cattura il rimbalzo, si prende il fallo e dalla lunetta fa 2/2: sono i punti esclamativi della vittoria azzurra. E ora il Preolimpico. Che fa meno paura.

IL TABELLINO

SPAGNA-ITALIA 84-87 d1ts (10-14, 23-14, 21-22, 19-23, 11-14)

SPAGNA: Pradilla 2 (1/2), Fernandez 9 (1/1, 2/2), Lopez-Arostegui* (0/2 da tre), Aldama* 11 (2/2, 2/5), Brizuela 8 (1/2, 1/6), Diaz (0/3 da tre), Hernangomez W.* 23 (9/16), Garuba 2 (1/3), Abrines* 11 (3/3 da tre), Llull 8 (1/4, 1/6), Nunez* 3 (0/1, 1/1), Hernangomez J. 7 (1/5, 1/3), Parra, De Larrea. All: Scariolo

ITALIA: Spissu* 14 (4/8 da tre), Mannion 8 (3/5, 0/3), Abass (0/3 da tre), Tonut* 12 (3/5, 2/4), Gallinari 16 (2/4, 2/4), Melli* 8 (1/5, 2/4), Ricci 4 (2/5, 0/2), Bortolani ne, Caruso (0/1), Polonara* 8 (2/4, 1/5), Pajola 8 (2/3), Petrucelli* 9 (3/3, 1/3). All: Pozzecco