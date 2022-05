Italbasket, addio Sacchetti: "Non me l'aspettavo". Petrucci: "Scelta mia"

NAZIONALE

Dopo l'incontro di oggi tra il presidente della FIP il e coach, l'annuncio della risoluzione del contratto: "Il rapporto si era esaurito", ha commentato Pertucci

Terremoto in casa Italia a tre mesi da Eurobasket 2022. Dopo l'incontro di oggi a Roma tra il presidente della FIP, Giovanni Petrucci e coach Meo Sacchetti, la Federazione Italiana Pallacanestro ha comunicato la risoluzione dell'accordo contrattuale tra le parti: "Non è dipeso da me e non me l’aspettavo" le parole a caldo dell'uomo che ha riportato gli Azzurri alle Olimpiadi. "E' stata una scelta mia, non aveva senso proseguire così", ha spiegato Petrucci ai microfoni di Sky: "Il successore? Certamente una idea ce l'abbiamo e verrà annunciata tra una settimana".

"Non me la sono sentita di andare agli Europei in questa situazione. Le decisioni si prendono da sole. Sono sereno e convinto di aver fatto la scelta giusta. Presuntuoso? No, sono realista - ha aggiunto il presidente della FIP, che ha spiegato che - Il rapporto si era esaurito. Non aveva più senso andare avanti insieme. Mi prendo la piena responsabilità di questa decisione".

"Si è concluso il mio cammino con Italbasket - ha scritto invece Sacchetti su Twitter poco dopo l'annuncio - una seconda pelle che ho sempre cercato di onorare al meglio. Non è dipeso da me e non me l’aspettavo. Grazie ai miei straordinari Giocatori: abbiamo condiviso Valori e provato emozioni incredibili. Grazie agli Staff e a Coach Messina" le sue parole di commiato.

CALENDARIO E ORARI DELL'ITALIA AGLI EUROPEI A MILANO

2 settembre ore 21.00 - Italia-Estonia

3 settembre ore 21.00 - Italia-Grecia

5 settembre ore 21.00 - Italia-Ucraina

6 settembre ore 21.00 - Italia-Croazia

8 settembre ore 21.00 - Italia-Gran Bretagna

