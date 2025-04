Casarin applaude Venezia: "Ma nelle prossime gare serve la stessa mentalità vista contro Trieste"

"La partita di domenica è stata una partita importante contro una grande avversaria, una squadra forse tra le più in forma del campionato, l’ha dimostrato con i risultati conseguiti nell’ultimo periodo. Abbiamo giocato una gran partita per 40 minuti, tutti i giocatori che sono scesi in campo hanno dato il 100%. Nel momento di difficoltà siamo stati capaci di poter far quadrato e questo è un mantra che abbiamo sempre avuto in questi 19 anni di Umana Reyer. Abbiamo sempre pensato al club, alla squadra, alla società e ai nostri tifosi cercando di guardare sempre con ottimismo al futuro e questo anche grazie alla proprietà e alla serenità che ci ha dato nei momenti difficili. Sappiamo che il percorso è ancora lungo, mancano ancora 4 partite e dobbiamo guardare avanti, non guardarci indietro ed essere convinti delle nostre qualità".