Trapani, Petrucelli promette spettacolo: "Con Trento partita divertente"

"Siamo felicissimi di come sia andata l'ultima partita, probabilmente è stata la prima gara della stagione in cui abbiamo fatto una prestazione completa per 40 minuti. Secondo me, difensivamente parlando, è stata una delle nostre migliori partite, eravamo tutti connessi: siamo stati molto fisici, molto aggressivi, abbiamo reso la difesa il nostro attacco.