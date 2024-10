Spahija spinge Venezia oltre le difficoltà: "Vogliamo vincere"

Le prime vittorie, in campionato a Pistoia, in EuroCup contro Hamburg Towers, regalano ai tifosi della Reyer la prospettiva di una risalita. Adesso c'è da confermarsi, per andare a prendersi quel posto da protagonista che tutti si aspettano da Venezia, al netto dei cambiamenti estivi e di partenze pesanti come quella di Tucker.