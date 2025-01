Giofrè avvisa Treviso: "Occhio a Napoli, sappiamo cosa vuol dire dover risalire"

"Ospitiamo Napoli per la prima casalinga del girone di ritorno. Per noi è una partita che vale molto perché è un confronto diretto. All'andata siamo riusciti a sbancare il campo di Napoli e ci auguriamo di poter fare lo stesso anche in casa. Non è una partita facile come la classifica potrebbe indicare, Napoli ha cambiato moltissimo rispetto al girone d'andato e rispetto alla partenza tutta in salita".