Treviso, un coach da 110 e lode: Frank Vitucci riceve la seconda laurea

"Quello mentale è un aspetto che da sempre ho considerato e continuo a ritenere fondamentale per me e per i miei atleti - ha spiegato Vitucci a margine della cerimonia. Il mental coaching mi incuriosiva molto e ho voluto approfondirlo, arrivando a conseguire la mia seconda laurea (la prima ottenuta a Padova in scienze politiche, n.d.r.), nella convinzione che non si finisce di imparare e non se ne sa mai abbastanza. La curiosità e la voglia di migliorarsi non devono mai mancare".