Cappelletti: "Serve la stessa Dinamo che ha battuto la Virtus"

Mettersi subito alle spalle i ko con Scafati e Cholet e tornare a fare passi in avanti in classifica e sul piano della convinzione. Tornare all'ultima gara giocata al Pala Serradimigni in campionato, quando Sassari è riuscita a mettere ko una delle big, la Virtus Bologna. Il contesto sarà simile, perché in Sardegna arriva Milano (stasera, alle 20). Per provare a firmare un altro colpo da ricordare, Alessandro Cappelletti chiama a raccolta i caldissimi tifosi della Dinamo.