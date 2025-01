Sassari, il presidente Sardara rivela: "Ecco perché abbiamo scelto Bulleri"

Guardandosi indietro c’è qualche scelta che non rifarebbe?

"Difficile da dirsi, nel senso che come società crediamo molto nel tandem allenatore-direttore sportivo per la creazione della squadra. Le scelte sono state fatte e ponderate da loro in maniera oculata. A me la squadra non dispiace, sicuramente abbiamo da sistemare qualcosa, però credo che ci sia stato più un problema di chimica all'interno dello spogliatoio e anche con l'allenatore piuttosto che di tecnica o di tattica. Ovviamente, come al solito, in questi casi c'è un po' di tutto dentro, quindi non mi sento di puntare il dito su una scelta precisa, su una persona precisa".