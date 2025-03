Trapani, Horton: "Siamo lottatori, imprevedibili, esplosivi, resilienti"

Intervistato sulle pagine di Tuttosport, il lungo dei siciliani ha parlato del fantastico momento vissuto dal gruppo di coach Repesa e del presidente Antonini: "Noi avevamo un obiettivo, raggiungere il miglior risultato possibile, andare ai playoff e giocarcela, scrivere la storia in questa bellissima città. E vogliamo continuare. Siamo contenti, ma è un passo. Lo scorso anno perché ho accettato in A2? Ho visto l'opportunità, ho parlato con il presidente Antonini e la sua passione mi ha conquistato. Cosa mi piace dell'Italia? Facile, il cibo, si mangia benissimo e qui il pesce è straordinario, freschissimo, il miglior che abbia mai mangiato, il mio piatto preferito sono gli arancini al ragù. Poi c'è il clima, il sole che appena esce ti migliora l'umore. Il campionato? La Serie A è un’ottima lega, in cui non sai davvero cosa possa succedere di giornata in giornata. Gli idoli d'infanzia? Quando ero ragazzino certamente Kevin Garnett per la sua intensità, il controllo del gioco, la durezza anche mentale, l'istinto difensivo. Adesso però non ne ho, studio il gioco e i giocatori. Sono qui per aiutare la squadra a vincere. Noi siamo lottatori, imprevedibili, esplosivi, resilienti. A Trapani anche nelle prossime stagioni? Amo Trapani, la città, i tifosi, la squadra, ora sono concentrato sul finire al meglio la stagione. Sarebbe bello giocare una Coppa per la gente di Trapani e la città, i tifosi seguono sempre".