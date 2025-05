Varese, Jaylen Hands è il miglior realizzatore dell'anno di LBA

Un cammino tortuoso per la compagine lombarda, concluso però con la salvezza anticipata raggiunta grazie alla guida di coach Kastritis e a un roster variegato, dove ogni elemento ha svolto il suo compito in maniera egregia, con l'obiettivo di non dare una delusione a una piazza storica e mantenere viva quella fiamma che contraddistingue il pubblico della Itelyum Arena. Il protagonista principale di questa avventura risponde al nome di Jaylen Hands, combo guard originaria di San Diego capace di distinguersi non solo per la sua prolificità, ma anche per la facilità con cui ha distribuito assist ai propri compagni e alla sua versatilità, caratteristica che lo ha portato a rendersi pericoloso sui due lati del campo e a garantire un supporto costante sotto le plance. Il classe 1999 è partito titolare in tutte e trenta le gare disputate, guidando l'Openjobmetis verso un record di 10-20, un bottino non particolarmente ricco ma che conserva splendidi ricordi come le vittorie ai danni di Virtus Segafredo Bologna, EA7 Emporio Armani Milano e Pallacanestro Trieste, compagini qualificate agli LBA Playoff Unipol 2025. Alla prima stagione nella Serie A Unipol, Jaylen Hands ha registrato ventisette partite in doppia cifra per punti segnati, di cui diciassette chiuse a oltre quota venti e un massimo in carriera di 42 punti realizzati contro la Givova Scafati; la sua striscia più lunga di partite con almeno dieci punti a referto è stata di sedici consecutive sviluppata proprio nei primi sedici turni di campionato. Sono stati 578 i punti totali con cui ha terminato la regular season, ovvero 19.3 di media a partita (24.6 per 40 minuti) con percentuali del 46.7% da due (3.6/7.6), del 34.1% da tre (2.6/7.7) e dell'87.6% dalla lunetta (4.2/4.8); in 31.3 minuti sul parquet, il numero 50 della Openjobmetis Varese ha aggiunto al tabellino 4.8 assist, 4.1 rimbalzi, 4.0 falli subiti, 1.3 recuperi e 18.4 di valutazione.