Treviso, Giofrè: "Alston? Accontentarlo era il minimo"

Ospite dell'ultima puntata di "Alley-Oop", il DS della Nutribullet Treviso Simone Giofrè ha commentato le recenti evoluzioni del mercato dei veneti, in particolare a riguardo del taglio di Justin Alston: "Siamo dispiaciuti di doverci privare di un giocatore dalle grandi qualità umane oltre che tecniche. Ma non potevamo non assecondare il desiderio di Justin di intraprendere una nuova avventura professionale. Ovvio che per noi avere uno straniero di scorta era una situazione favorevole, l'avremmo tenuto volentieri fino a fine stagione per avere tutte le armi a disposizione. Ma bisogna considerare anche il lato umano: Justin è un ragazzo splendido, ha sempre mostrato grande impegno. Ci ha chiesto di poter cavalcare un'altra opportunità lavorativa, accontentarlo era il minimo, se lo merita".