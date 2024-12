Milano, Gillespie: "In difesa c'erano problemi da risolvere"

Intervistato da Le Repubblica ed. Milano, l'ultimo arrivato in casa Olimpia ha parlato dell'impatto col sistema difensivo di Ettore Messina. Così Freddie Gillespie, 27enne centro statunitense: "A questo punto della stagione, la cosa più importante è lo sforzo, capire sempre più come far funzionare le cose meglio assieme ai compagni. La squadra in attacco funzionava bene, in difesa c'erano dei problemi da risolvere. Difendere è la cosa che ho fatto per tutta la vita. Non mi aspetto che nella vita ci sia qualcosa di facile, non lo è mai stato neppure in campo".