Brescia, sconfitta con l'Hapoel Gerusalemme a Milano (82-95)

Alla vigilia della sfida con l'Olimpia, la Germani inaugura la due giorni milanese con gli israeliani di coach Alon: solo 7 punti per Della Valle

© Ufficio Stampa Sconfitta per la Germani Brescia contro l’Hapoel Gerusalemme: nello scrimmage dell'Unipol Forum, i biancoblù di Poeta cedono nel finale agli israeliani di coach Alon, tra i favoriti per la vittoria alla prossima EuroCup. Miglior realizzatore Nikola Ivanovic (20 punti). Appuntamento a oggi pomeriggio (ore 17) per la seconda amichevole consecutiva di Brescia, stavolta contro i "padroni di casa" dell'Olimpia di Messina.

Il primo quarto corre sopra i binari dell’equilibrio. Brescia mostra segnali di crescita per intensità difensiva e circolazione di palla in attacco, con Bilan e Rivers giostrati in maniera ottimale da Ivanovic. Speedy Smith e Johnson si caricano sulle spalle i compagni nel convertire i tanti rimbalzi offensivi concessi da Brescia e Gerusalemme tiene la testa alla prima sirena.

Il secondo quarto è di marca lombarda: Brescia aumenta la pressione sulla palla (solo 4 punti nei primi 5' per l'Hapoel) e, grazie alle iniziative individuali di Rivers e Ivanovic risale la china. Coach Alon chiama timeout e ridesta i suoi: l'ex Tortona Harper e Cornelius sostengono il vantaggio israeliano all'intervallo lungo.

L’Hapoel approccia il terzo quarto con maggiore concentrazione: Carrington e ancora Demonte Harper salgono in cattedra, mostrando tutta l'energia e le percentuali a disposizione. Ivanovic e Burnell cercano di tenere a galla Brescia, ma ogni scatto è affossato da Justin Smith e Carrington: +12 Hapoel Gerusalemme a fine 3Q.

Nella prima parte dell'ultimo quarto la Germani prova a rientrare: la coppia di guardie Ivanovic-Cournooh guida la parziale rimonta sino al -5 ma l’Hapoel, grazie alla forzatura di alcuni possessi di Brescia e i rapidi contropiedi generati, ritrova fiducia e solidità. Harper, Carrington e Johnson sospingono la squadra sulla doppia cifra di vantaggio, fino all'82-95 finale.

TABELLINO

GERMANI BRESCIA-HAPOEL GERUSALEMME 82-95 (17-20;16-14;23-34;26-27)

GERMANI BRESCIA: Ivanovic 20, Della Valle 7, Rivers 15, Ndour 4, Bilan 10, Burnell 8, Dowe 7, Cournooh 6, Tonelli 3, Mobio 2, Pollini. Allenatore: Giuseppe Poeta.

HAPOEL GERUSALEMME: Smith J. 16, Smith S. 4, Carrington 12, Chachasvili 6, Zoosman 7, Harper 17, Johnson 12, Cornelius 12, Wiley 9, Dovrat, Levi ne, Morgan ne. Allenatore: Jonathan Alon.