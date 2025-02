Gandini a SM: "Final Eight, grazie Torino. Puntiamo a tornare anche nel 2026"

Non solo giochi e divertimento, come sottolinea il presidente: "Come LBA abbiamo anche una responsabilità sociale. Trovandoci a Torino è stato naturale venire a contatto con una realtà importante come l’Istituto Candiolo, una struttura importantissima per la lotta contro i tumori. Da 3 anni collaboriamo con loro con l’iniziativa “Una tripla per Candiolo”: per ogni tripla messa a segno nella Final Eight vengono donati 100 euro. Siamo contenti: nelle ultime due edizioni abbiamo raccolto 90mila euro e anche quest’anno la cifra è molto soddisfacente".