Gandini: "Italbasket traino del movimento, in bocca al lupo a Petrucci"

LE PAROLE DEL PRESIDENTE

Il numero uno della LBA Serie A presente a Prato per ricordare l'argento olimpico del 2004

Lunedì 8 aprile al BesteHUB di Prato si è tenuta la reunion degli Azzurri che vinsero l’argento olimpico ad Atene 2004. Una serata di festeggiamenti, a 20 anni di distanza dallo storico risultato della Nazionale, a cui ha partecipato anche il presidente della Lega Basket Serie A, Umberto Gandini.

"La Nazionale è il vero traino del nostro movimento - spiega Gandini. Noi come squadre di club, come Lega di Serie A, possiamo contribuire nel portare una competitività sempre più elevata nel nostro campionato. Speriamo davvero che l’esempio di questa splendida Nazionale sia un ottimo viatico per il c.t. Pozzecco in occasione del preolimpico che appunto è veramente difficile, ma la Nazionale ci ha abituato nel passato anche recente a grandissime prestazioni. Inaspettate, che hanno portato grande gioia e sostegno".

Un momento di festa, ma con il pensiero rivolto a Gianni Petrucci, presidente federale assente per un brutto incidente stradale: "Ci dispiace molto che non ci sia lui che è il rappresentante principale che andrebbe festeggiato per i risultati delle Nazionali. Un grandissimo abbraccio e in bocca al lupo".