NBA 2K26 sbarca sul parquet di Nintendo Switch 2: riparte la corsa all'anello

Perché se è vero che si ha per le mani lo stesso prodotto realizzato per PS5 e Xbox Series X|S, lo è altrettanto che non manca qualche punto debole. Come l'impossibilità di girare a 60 fps, l'utilizzo di una risoluzione un po' troppo ridotta viste le potenzialità della macchina o la mancanza del crossplay. Forse i ragazzi di Virtual Concepts hanno avuto poco tempo per lavorarci su: nelle prossime settimane capiremo se ci saranno dei miglioramenti evidenti con l'arrivo di qualche patch decisiva o se dovremo aspettare il prossimo anno per avere una versione per Switch 2 all'altezza di aspettative e concorrenza. Non stiamo parlando certo di un gioco deludente, ma questi primissimi mesi di vita hanno dimostrato che il target può essere posizionato molto più in alto rispetto a Switch, mentre con NBA 2K26 è stato fatto solo un passettino in avanti.