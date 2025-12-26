Logo SportMediaset

Basket
EUROLEGA

Eurolega: Bologna si arrende sulla sirena, l’Olympiacos vince 97-94

I greci piegano la squadra di Ivanovic alla Virtus Arena: secondo ko consecutivo in Europa per le Vu Nere

26 Dic 2025 - 22:52

È un Santo Stefano amaro per Bologna, sconfitta nel Round 18 di Eurolega. Le Vu Nere si arrendono 97-94 contro l’Olympiacos alla Virtus Arena, dove i greci costruiscono il loro successo soprattutto nel terzo quarto. Trascinati dai 23 punti di Dorsey e dai 21 di Fournier, i biancorossi di Bartzokas scavano infatti un gap che la Virtus prova a ricucire con un ultimo periodo sfavillante, senza però riuscirci totalmente. Il record di Bologna ora è di 8-10.

Bologna accoglie l’Olympiacos alla Virtus Arena, palazzetto in cui sono gli ospiti a partire meglio: la squadra di Bartzokas forza, infatti, per prima sul +5, ma poi rallenta. La Virtus rientra una prima volta sul 12-12 e poi si spinge sul +3, prima di essere agguantata nuovamente sul 20-20. Gli ultimi minuti del primo quarto si giocano quindi punto a punto e si risolvono a favore degli emiliani, avanti 25-23 dopo i primi seicento secondi. Carsen Edwards indossa i soliti panni del trascinatore in casa virtussina, mentre Vezenkov guida la truppa del Pireo, sostenuto da uno sfavillante Fournier: sia il bulgaro che il francese hanno la mano calda al tiro, innescati pure dagli assist di Dorsey. L’Olympiacos cambia così ritmo nel secondo quarto e vola sulla doppia cifra di vantaggio, arrivando poi all’intervallo sul 50-41 a proprio favore. Protagonisti sul parquet per i greci sono anche Peters e Milutinov, con gli ellenici che allungano pure sul +20 nel terzo periodo. A dieci minuti dal termine il tabellone recita allora 77-60, risultato che si modifica poi nel 97-94 finale. Nonostante un quarto conclusivo stellare, con Morgan, Vildoza e Niang scatenati e un rientro fino al -1 a pochi secondi dalla sirena, Bologna si deve arrendere alla forza degli ospiti: ora il record europeo della Virtus è di 8 vinte e 10 perse. L’Olympiacos festeggia invece la sua decima vittoria in questa regular season, a fronte di 7 sconfitte: Dorsey è il miglior marcatore di serata con i suoi 23 punti. Per la squadra italiana, a segnare il maggior numero di punti (17) è invece Vildoza.

virtus bologna
eurolega

