Basket
EUROLEGA

Basket, Eurolega: Milano va ko anche a Dubai

Seconda sconfitta consecutiva per l’Olimpia, gli emiratini si impongono 99-92

23 Dic 2025 - 19:05
© X

© X

Nel diciottesimo turno di Eurolega di basket arriva il secondo ko consecutivo per Milano: dopo la sconfitta contro il Fenerbahce l’Olimpia deve arrendersi 99-92 anche sul parquet di Dubai. Gli emiratini costruiscono il loro successo grazie ad un primo periodo stellare (31-20), con Bacon (25 punti nel match) e l’ex Venezia Kabengele (17 punti) protagonisti. All’Armani non bastano i 15 di Nebo, arriva la nona sconfitta.

BC DUBAI-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 99-92

Seconda sconfitta consecutiva per Milano, Dubai tra le mura casalinghe vince 99-92. I padroni di casa sono magistrali in attacco nel corso del primo periodo: 31 punti segnati al netto di soli 20 subiti, con la difesa biancorossa che fatica a contenere le offensive dell’ex Venezia Kabengele. L’Olimpia prova a rientrare dopo la prima pausa breve con Nebo e LeDay, riducendo sensibilmente il divario all’intervallo (56-49). Al rientro in campo dopo la sosta negli spogliatoi gli ospiti sono ancora pimpanti: Ellis e Booker (oltre al solito e solido Shields) portano i lombardi fino al -1, con il tabellino sul 72-71 a seicento secondi dalla fine. Gli emiratini tornano a premere sull’acceleratore nel quarto periodo, con Wright (19 punti nel match) che sale in cattedra insieme a Bacon: quest’ultimo (da top scorer di serata con i suoi 25 punti) trascina Dubai alla vittoria, sul punteggio finale di 99-92. Con questo successo Dubai sale a quota 9 vittorie e 9 sconfitte, eguagliando il record di Milano: le due formazioni sono ora entrambe appena fuori dalla zona play-in.

