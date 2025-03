Sandro Gamba: "Messina-Melli? Non mi attendo scintille"

Intervistato da La Repubblica, lo storico coach dell'Olimpia Milano Sandro Gamba è ritornato su uno dei temi centrali della sfida che attende l'Armani nella serata di Eurolega: il ritorno di Nicolò Melli, in maglia Fenerbahce, al Forum. "Mi è capitato spesso in carriera di trovarmi di fronte un giocatore già allenato in passato, e mi è successo ancora di più da commissario tecnico della Nazionale di dovermi confrontare con le aspettative di un ragazzo deluso o in conflitto con le mie idee. Succede. Sono stato giocatore, conosco la sensibilità di chi si mette la canotta addosso e non sempre si riesce a spiegare che le scelte di un coach sono prese per il bene della squadra, giuste o sbagliate che siano. Non mi attendo questa sera scintille nel saluto tra Nicolò Melli ed Ettore Messina: sono stati insieme, hanno vinto insieme, le strade si sono separate perché lo sport professionistico è così. Tanto, è sempre il parquet ad avere l'ultima parola".