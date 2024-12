Stando alle fonti de Il Messaggero, i contatti tra la dirigenza siciliana e Danilo Gallinari sono sempre più costanti. Il classe '88, non più di qualche settimana fa, aveva sottolineato come l'unica opzione per un suo eventuale ritorno sul parquet prima del ritiro sarebbe stata l'NBA. Da sottolineare anche la reazione del presidente Valerio Antonini su X all'ipotesi: "Però … non sarebbe male eh!".