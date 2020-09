Gallinari-Boi, gioia social: presto saranno genitori

Bella notizia per Danilo Gallinari ed Eleonora Boi. La coppia ha annunciato infatti sui social che presto arriverà un bebé (di cui per ora non è stato ancora svelato però il sesso). "L’inizio di un fantastico viaggio", ha scritto la giornalista sul suo profilo Instagram pubblicando una foto che la ritrae col pancione in bella mostra insieme all'ala degli Oklahoma City Thunder. “Non proprio l’inizio”, ha poi aggiunto la Boi, ormai al quinto mese di gravidanza.