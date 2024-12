Trento, Galbiati: "Mi è piaciuto lo spirito dei ragazzi"

Così il coach bianconero ha commentato la sconfitta casalinga in EuroCup con Gran Canaria (70-81), attraverso il sito ufficiale dell'Aquila: "È molto difficile giocare contro Gran Canaria perché sono una squadra fisica, con molto talento ed esperienza con delle rotazioni molto lunghe. Mi è piaciuto lo spirito dei ragazzi, abbiamo sbagliato molti tiri aperti e layup mentre in difesa ci hanno punito su ogni nostro errore. Siamo andati in difficoltà con la loro fisicità ma questo è il livello di EuroCup e quindi dobbiamo far meglio per vincere. Ora abbiamo 4 trasferte che ci permetterà di stare tanto insieme e migliorare ancora di più la chimica del gruppo".