Trento, DS Gaddo: "Mercato? Guai a perdere la nostra identità"

Sulle pagine de Il T Quotidiano, Rudy Gaddo (direttore sportivo Dolomiti Energia Trentino) ha affrontato ieri alcune tematiche relative al mercato bianconero dopo la vittoria della Coppa Italia: "È semplicemente troppo presto per parlarne. Ora avremo una settimana libera e poi saremo attesi da 2/3 mesi, speriamo il più possibile, di stagione. Intanto godiamoci ancora un po' questa vittoria, ma non troppo. Ricordo a tutti cosa è successo a Napoli giusto un anno fa: dopo aver alzato la Coppa Italia è entrata in una profonda crisi. Guai a perdere la nostra identità. Questo dev'essere il mantra da oggi alla fine degli impegni ufficiali. Poi vedremo cosa accadrà".