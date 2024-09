Vittorio Gallinari: "Danilo? Ecco quando sapremo dove giocherà"

BASKET

Il quattro volte campione d'Italia, tra le altre cose, ha detto la sua sull'eterna sfida Olimpia-Virtus: "Milano ha qualcosa in più di Bologna"

Vittorio Gallinari fa il punto sul futuro di suo figlio, Danilo. Il padre dell'azzurro, intervistato da SportMediaset durante la cerimonia di introduzione di Dan Peterson nella Hall of Fame FIBA, ha parlato di come l'ex-Olimpia ha vissuto gli ultimi mesi da free agent: "È stata un'estate un po' particolare, una delle prime volte che gli capita di essere un veterano-free agent. Ha fatto tre, quattro allenamenti con delle squadre. Entro breve si saprà dove giocherà quest'anno. È pronto per giocare, lo ha dimostrato con la Nazionale".

Tra le altre cose, Vittorio Gallinari si è soffermato sul campionato di LBA Serie A che sta per cominciare e sul duopolio Olimpia-Virtus: "Milano ha qualcosa in più di Bologna. La Virtus, se interviene sul mercato, va a colmare il gap. Però Milano è avanti in questo momento. Punterà molto sull'Eurolega: può fare molto bene, e magari rinunciare al campionato all’inizio dovendo scegliere". E per quanto riguarda l'Eurolega? "Milano squadra da Final Four, Bologna può puntare ai play-off, a meno che non ci sia un innesto mirato...".

Bello il pensiero dedicato a Dan Peterson: "Basta vederlo per capire che è speciale. È un personaggio unico, riconosciuto da tutti. Non solo dagli appassionati di pallacanestro, ma da tutta la gente. Per quanto mi riguarda è un allenatore eccezionale, che mi ha dato non molto, di più...".

Il ricordo più bello? "Ne ho tantissimi, sia gioie che dolori. Il momento più bello che ricordi risale a quando lo portavo in macchina all’allenamento... mi raccontava la storia degli indiani d’America, non mi parlava mai di pallacanestro, e questa era la cosa più importante. Storie che per me erano bellissime".

