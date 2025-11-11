Fuori dal coma il cestista dell'Elachem Vigevano finito con la Ferrari contro un muro

Gli ambiente del basket vigevanese hanno manifesto affetto e vicinanza a Matteo e ai suoi familiari. Attualmente Bettanti era aggregato all'Elachem Vigevano, formazione con la quale ha anche disputato un campionato di serie A2 nella stagione 2023-2024. Lo scorso anno ha vestito le maglie di Gallarate e Nerviano, in B interregionale, dovendo fermarsi a causa di infortuni. "Matteo è un ragazzo solare, che si è fatto apprezzare dal gruppo anche per la sua correttezza e le sue qualità umane - ha sottolineato Stefano Salieri, coach dell'Elachem Vigevano, formazione che disputa la B nazionale -. E' bello sapere che le sue condizioni sono migliorate. Prego per lui perché ha ancora tutta la vita davanti".