L'ex Vigevano Bettanti si schianta in Ferrari: è in condizioni gravissime

L'incidente è avvenuto a Vigevano nella serata di ieri, 9 novembre, poco dopo le 20di Redazione
Un grave incidente stradale ha scosso la città di Vigevano (Pavia) nella serata di domenica. La Ferrari blu a due posti di Matteo Bettanti, ex giocatore dell'Elachem Vigevano (squadra che milita in serie B), è andata a schiantarsi violentemente contro il muro di un negozio in corso Genova, poco dopo le 20. Insieme a Bettanti, a bordo dell'auto c'era anche Alberto Righini, imprenditore edile ed ex presidente di Ance Pavia. Il cestista è stato intubato immediatamente e trasferito all'ospedale Niguarda dall'elicottero in codice rosso, le sue condizioni sono parse subito gravissime. Righini, invece, è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia.
LA DINAMICA
L'incidente è avvenuto nel centro abitato, all'altezza dell'incrocio con vicolo Pisacane. La Ferrari stava percorrendo corso Genova, un lungo rettilineo che collega il centro alla ex 494. Secondo i primi rilievi, il giovane conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, che è finito contro la parete del negozio, impattando perpendicolarmente rispetto al senso di marcia. L'impatto è stato di una violenza tale da rendere necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno dovuto forzare le portiere per liberare i due uomini rimasti intrappolati tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti anche l'auto medica e diverse ambulanze.
Intervenuti sul posto i Carabinieri hanno effettuato i rilievi di legge per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. La strada è rimasta totalmente interrotta fino a tarda notte per consentire tutte le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.
IL COMUNICATO
"La famiglia della Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 fa il tifo per Matteo Bettanti, rimasto ferito in un importante incidente stradale occorsogli insieme a un'altra persona nella serata di domenica 9 novembre. Il ventunenne vigevanese era rientrato in Italia nel 2023/24, proveniente da una esperienza al college presso la Montverde Academy negli Stati Uniti, aggregato alla ELAchem Vigevano con la quale ha disputato l'intero campionato di serie A2. Ha perduto quasi tutta la scorsa stagione a causa di un infortunio e in queste settimane era in contatto con diverse squadre per tornare a giocare. Matteo è ricoverato in codice rosso in terapia intensiva all'ospedale di Niguarda, sta rispondendo alle cure ed è continuamente monitorato dai medici del reparto. Forza Matteo, non mollare!", così l'Elachem Vigevano in un comunicato.