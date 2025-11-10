Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Basket
BASKET

L'ex Vigevano Bettanti si schianta in Ferrari: è in condizioni gravissime

L'incidente è avvenuto a Vigevano nella serata di ieri, 9 novembre, poco dopo le 20 

di Redazione
10 Nov 2025 - 10:48
© instagram

© instagram

Un grave incidente stradale ha scosso la città di Vigevano (Pavia) nella serata di domenica. La Ferrari blu a due posti di Matteo Bettanti, ex giocatore dell'Elachem Vigevano (squadra che milita in serie B), è andata a schiantarsi violentemente contro il muro di un negozio in corso Genova, poco dopo le 20. Insieme a Bettanti, a bordo dell'auto c'era anche Alberto Righini, imprenditore edile ed ex presidente di Ance Pavia. Il cestista è stato intubato immediatamente e trasferito all'ospedale Niguarda dall'elicottero in codice rosso, le sue condizioni sono parse subito gravissime. Righini, invece, è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia. 

LA DINAMICA

L'incidente è avvenuto nel centro abitato, all'altezza dell'incrocio con vicolo Pisacane. La Ferrari stava percorrendo corso Genova, un lungo rettilineo che collega il centro alla ex 494. Secondo i primi rilievi, il giovane conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, che è finito contro la parete del negozio, impattando perpendicolarmente rispetto al senso di marcia. L'impatto è stato di una violenza tale da rendere necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno dovuto forzare le portiere per liberare i due uomini rimasti intrappolati tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti anche l'auto medica e diverse ambulanze. 

Intervenuti sul posto i Carabinieri hanno effettuato i rilievi di legge per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. La strada è rimasta totalmente interrotta fino a tarda notte per consentire tutte le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

IL COMUNICATO 
"La famiglia della Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 fa il tifo per Matteo Bettanti, rimasto ferito in un importante incidente stradale occorsogli insieme a un'altra persona nella serata di domenica 9 novembre. Il ventunenne vigevanese era rientrato in Italia nel 2023/24, proveniente da una esperienza al college presso la Montverde Academy negli Stati Uniti, aggregato alla ELAchem Vigevano con la quale ha disputato l'intero campionato di serie A2. Ha perduto quasi tutta la scorsa stagione a causa di un infortunio e in queste settimane era in contatto con diverse squadre per tornare a giocare. Matteo è ricoverato in codice rosso in terapia intensiva all'ospedale di Niguarda, sta rispondendo alle cure ed è continuamente monitorato dai medici del reparto. Forza Matteo, non mollare!", così l'Elachem Vigevano in un comunicato. 

basket

Ultimi video

01:19
Belinelli ha detto stop

Belinelli ha detto stop

01:07
Basket, la 5^ giornata

Basket, la 5^ giornata

01:15
L'Olimpia stende Parigi

L'Olimpia stende Parigi

01:00
Brescia comanda la "A"

Brescia comanda la "A"

00:28
Virtus-Pana 92-75

Virtus-Pana 92-75

01:29
MCH EUROLEGA, VIRTUS BATTE PANATHINAIKOS MCH

Grande Virtus in Eurolega: battuto anche il Panathinaikos

00:34
toppsnba

Topps porta la Nba al Lucca Comics & Games

02:07
Milano pensa in grande

Milano pensa in grande

01:01
Basket, prima giornata

Basket, prima giornata

00:33
Basket: Bianchi nuovo Ct

Basket: Bianchi nuovo Ct

01:32
L'Olimpia non sbaglia

L'Olimpia non sbaglia: sua la Supercoppa

01:29
Olimpia ecco i nuovi

Ecco i nuovi dell'Olimpia

00:45
DICH ELLIS OLIMPIA DICH

Ellis: "Un onore giocare per l'Olimpia"

02:00
DICH TOTE' OLIMPIA DICH

Totè: "Ho scelto Milano per vincere"

01:34
Basketball game evolution

Basketball game evolution: la presentazione del libro

01:19
Belinelli ha detto stop

Belinelli ha detto stop

I più visti di Basket

Vigevano, schianto in Ferrari per Bettanti: è in condizioni gravissime

L'Nba Europe si presenta al mondo: ecco il piano e le città coinvolte

Brescia comanda la "A"

Brescia comanda la "A"

L'Olimpia Milano vince la battaglia di Istanbul in Eurolega, sconfitto l'Efes

Milano regola Treviso al Forum, Brescia e Virtus difendono la vetta

Milica Tasic, pallavolista serba, è la fidanzata di Luca Vildoza, playmaker argentino del Panathinaikos. 

Milica Tasic fa impazzire Luca Vildoza e tutta Atene

Basket ora per ora
Vedi tutti
21:49
Basket, Europeo U16: Italia ko in semifinale con la Lituania
19:39
Basket, Varese: Mauro Villa confermato per la stagione 2025/26
19:10
Basket: riunione Fip-Lba-Lnp a Trieste su emanazione biglietti
13:40
Bonamico, Petrucci: "E' stata una colonna per l'Italia"
17:51
Basket: Forlì esclusa da torneo estivo per motivi di ordine pubblico