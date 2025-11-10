L'ex Vigevano Bettanti si schianta in Ferrari: è in condizioni gravissime

L'incidente è avvenuto nel centro abitato, all'altezza dell'incrocio con vicolo Pisacane. La Ferrari stava percorrendo corso Genova, un lungo rettilineo che collega il centro alla ex 494. Secondo i primi rilievi, il giovane conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, che è finito contro la parete del negozio, impattando perpendicolarmente rispetto al senso di marcia. L'impatto è stato di una violenza tale da rendere necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno dovuto forzare le portiere per liberare i due uomini rimasti intrappolati tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti anche l'auto medica e diverse ambulanze.