Vitucci: "Venezia è forte, ma Treviso vuole giocarsela"

Cominciare bene, soprattutto per evitare di rivivere la partenza in salita della scorsa stagione, che ha costretto Treviso a un'arrampicata spettacolare, non per deboli di cuore. L'obiettivo è chiaro per Frank Vitucci, il coach che è stato protagonista dell'impresa che, a un certo punto della stagione, sembrava disperata. Ai nostri microfoni ha parlato dello stato di forma della sua squadra, alla vigilia della prima.