Trento, Ford: "Credo che questa stagione mi apra nuovi orizzonti"

È L'Adige ad accogliere i pensieri di Jordan Ford (guardia Dolomiti Energia Trentino) al termine della stagione bianconera: "Trento è stato un posto fantastico per introdurmi al basket europeo, sono cresciuto molto come giocatore. Credo che questa stagione mi apra dei nuovi orizzonti in Europa, vedrò quali offerte arriveranno. Rimpianti? Sarò triste di non poter continuare a giocare con i ragazzi con cui ho condiviso dei momenti così importanti, speravamo di vincere anche lo scudetto".