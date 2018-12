Filippine, Allan Caidic segna 46 triple e 142 punti a 55 anni

13/12/2018

Allan Caidic è uno dei cestisti più forti della storia delle Filippine: in attività tra gli anni '80 e '90, ancora oggi sa bene come fare canestro. Infatti, durante un'esibizione contro una rappresentativa locale, ha messo a segno ben 46 triple e 142 punti totali (la partità è finita 187-73) all'età di 55 anni! Caidic, soprannominato Uomo Tigre, detiene diversi record nelle Filippine: 79 punti in una partita PBA, 17 triple consecutive e 76 tiri liberi consecutivi.