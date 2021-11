FIBA World Cup 2023 Qualifiers: la long list del CT Sacchetti per la prima “finestra”

basket

A San Pietroburgo vs Russia (26/11) e a Milano vs Paesi Bassi (29/11). Aperta la vendita dei biglietti

Tornano in campo gli Azzurri. Lo aveva detto Capitan Melli appena finito il quarto di finale olimpico contro la Francia: “Abbiamo tanti appuntamenti importanti davanti a noi, a cominciare dalle qualificazioni al prossimo Mondiale”. A tre mesi di distanza dall’ultima notte giapponese, l’Italia comincia il proprio percorso verso la FIBA World Cup 2023, la competizione attraverso cui sperare di accedere ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Le prime due sfide saranno contro la Russia (venerdì 26 novembre, ore 17.00 italiane a San Pietroburgo) e contro i Paesi Bassi (lunedì 29 novembre, ore 20.30 al Mediolanum Forum di Assago a Milano).

ufficio-stampa

Per provare a partire con il piede giusto, il Commissario Tecnico Meo Sacchetti ha diramato la long list di 24 giocatori, da cui sceglierà i 16 giocatori che si ritroveranno lunedì 22 novembre al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa di Roma.

La gara contro gli “Oranje” è organizzata da Master Group Sport, advisor commerciale della Federazione Italiana Pallacanestro e da oggi è possibile acquistare i biglietti per la gara degli Azzurri contro i Paesi Bassi al Mediolanum Forum. I biglietti sono in vendita in tutte le ricevitorie del circuito Vivaticket e sul sito Vivaticket.com.