Brescia, Ferrero: "Della Valle? Sta giocando playoff incredibili"

Intervistato su La Prealpina, l'ex capitano di Varese presenta così le prime Finals di LBA nella storia della sua Germani: "Per me Brescia era una grandissima opportunità, ho cercato di essere ogni giorno all'altezza di questo gruppo dando una mano con la mia dedizione in allenamento. E senza le coppe siamo cresciuti molto durante l'anno, in particolare in difesa. La squadra è solida ed esperta, ma ho percepito subito una mentalità vincente. Ci sono attaccanti fortissimi come Della Valle e Bilan, ma a turno tutti possono essere protagonisti. Siamo cresciuti nel corso della stagione, soprattutto in difesa, grazie al grande lavoro di coach Poeta e del suo staff. Con Amedeo c'è un rapporto di profonda amicizia: sono molto contento per lui perché ha espresso un livello di leadership davvero notevole, sta giocando dei playoff incredibili. Ma qui c'è grande unità e voglia di stare insieme, brava la società ed il coach ad aver costruito un puzzle efficace".