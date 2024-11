Come confermato da La Nuova di Venezia e Mestre, Juan Manuel Lobito Fernandez ha riportato un infortunio muscolare alla gamba sinistra nell'ultima partita di EuroCup dei lagunari (vittoria 75-67 sul Turk Telekom Ankara). Il play di Spahija non sarà disponibile per la sfida all'Unahotels Reggio Emilia (domenica, ore 18.15), mentre non è ancora chiaro se riuscirà a recuperare Tyler Ennis.