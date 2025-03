Treviso, Fabbrini: "Abbiamo bisogno della spinta del Palaverde"

Sul sito della Nutribullet Treviso è stata pubblicata un'intervista a Marco Fabbrini, presidente del Consorzio Universo Treviso: "Ero presente al Forum e devo dire che per oltre tre quarti di gioco ho creduto nel possibile colpaccio. Abbiamo fatto una bella partita contro i Campioni d’Italia, nonostante le assenze, con grande partecipazione da parte di tutti e con il giusto atteggiamento. Questo è ciò che piace vedere ai tifosi, agli sponsor e ai Consorziati. Ero dietro la panchina e ho visto con i miei occhi la grande attenzione dei giocatori e dello staff tecnico. Con questa attitudine sono sicuro che potremo toglierci delle soddisfazioni. Domenica affronteremo Sassari, un’avversaria che all’andata ci ha battuti in volata, e sarebbe bello tornare al successo in un confronto diretto di questa importanza. Abbiamo bisogno della spinta che solo il Palaverde può dare".