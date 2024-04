Europe Cup, appuntamento con la storia a Istanbul per Varese: in palio la finale

EUROPE CUP

Dopo un'altra sconfitta in campionato, Varese si gioca tanto nel ritorno di semifinale di Europe Cup a Istanbul: si parta dall'81-80 dell'andata, in un clima che si preannuncia caldissimo

© IPA Difendere il punto di vantaggio dell'andata e coronare la cavalcata europea con la finale di Europe Cup, per ridimensionare i problemi di classifica in campionato. Varese ha un appuntamento con la storia: alla Ülker Sports Arena, dalle 18, la squadra di Bialaszewski se la vedrà con i turchi del Bahçeşehir. La Openjobmetis sogna un'altra finale europea dopo quella del 2016, persa con Francoforte. Potrete seguire tutte le emozioni della sfida nella diretta sul nostro sito sportmediaset.it .

Mannion e compagni partono un passettino avanti e sarebbero in finale anche con un pareggio. Fuori causa Gilmore, ma Bialaszewski abbraccia il recupero di Scott Ulaneo, che sabato aveva saltato la sfida con Brescia per una botta alla testa presa nell'allenamento di venerdì.

All'andata il suo apporto, insieme a quello di Spencer, fu fondamentale per limitare la potenza fisicia dei turchi, con giocatori come Boutsiele e Cavanaugh molto bravi nei rimbalzi, situazione sofferta particolarmente contro la Germani.

Servirà anche grande intelligenza e gestione, suggerite anche dal quarto di finale: i turchi ribaltarono Porto, che all'andata aveva vinto di dieci, già nel primo quarto. Il clima, come da tradizione negli impianti turchi, sarà bollente: un aspetto da non sottovalutare, che la squadra dovrà saper gestire ribattendo con le sue qualità. Tra gli argomenti di speranza c'è lo stato di forma di Nico Mannion: contro Brescia è stato straordinario, con 37 punti e 6 triple a segno, sfiorando i 40 di valutazione (fermandosi a 39). Giocate come quelle viste sabato possono fare la differenza per realizzare il sogno di Varese: tornare a giocare una finale continentale e, magari, scrivere un finale diverso dall'ultima volta.