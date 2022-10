Eurolega: Virtus ancora ko, lo Zalgiris vince in rimonta

BASKET EUROLEGA

ZALGIRIS-VIRTUS BOLOGNA 68-65

Dopo gli ottimi segnali in campionato, cade nuovamente la Virtus Bologna in Eurolega: a Kaunas vince lo Zalgiris, che rimonta e sconfigge i ragazzi di Scariolo col punteggio di 68-65. Parte forte la formazione emiliana, coi lituani confusionari e incapaci di segnare dal campo nei primi cinque minuti: pochi istanti ed è subito +9, sul punteggio di 11-2. Maksvytis scuote i suoi con un cambio di quintetto, schierando solo lituani, e la mossa funziona: arriva la reazione dei padroni di casa, ricacciata indietro dalla tripla di Mickey e dai canestri di Weems. Il primo quarto si chiude sul 24-16, mentre nel secondo regna l'equilibrio: la Virtus dà respiro ai titolarissimi, lo Zalgiris pressa e non la fa ragionare, riuscendo ad accorciare il passivo. Si va al riposo sul 38-31 per Bologna, che inizia malissimo il terzo quarto. I lituani comprendono il momento negativo degli avversari e dominano dal punto di vista fisico, pareggiando e portandosi in vantaggio col canestro di Smits. I ribaltoni sono continui e, grazie alle giocate di Teodosic, la Virtus inizia l'ultimo periodo in vantaggio di un punto (53-52). Si lotta su ogni pallone e la spunta lo Zalgiris: il trascinatore è Brazdeikis (14 punti), che trova il canestro del sorpasso e i due tiri liberi del +3. La Virtus sbaglia in attacco e va ko: 68-65 per i lituani e secondo ko in tre gare di Eurolega per Bologna, a cui non bastano i 15 punti di Weems.