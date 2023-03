Eurolega: pesante sconfitta per la Virtus, il Fenerbahçe vince 104-72

BASKET

I turchi dominano e con un grande primo tempo piegano gli uomini di Scariolo, che rallentano la propria corsa verso i playoff

© ipp Cade la Virtus Bologna nella ventisesima giornata di Eurolega: gli uomini di Scariolo vengono battuti dal Fenerbahçe 104-72 e falliscono l’avvicinamento alla zona playoff. A Istanbul, i turchi sono implacabili da tre e letali in transizione: all'intervallo è 58-29. La Segafredo prova a reagire con le triple di Belinelli, ma i turchi restano in controllo fino al definitivo 104-72. L'Mvp della sfida è Marko Guduric (16 punti e 2 rimbalzi).

Passo indietro per la Virtus Bologna nella corsa ai playoff di Eurolega: a Istanbul, la formazione di Scariolo perde nettamente contro il Fenerbahçe (104-72) e rimane al dodicesimo posto in classifica. In una Ülker Sports Arena infuocata a partire bene è proprio la Segafredo, che resiste ai canestri di Motley e risponde: prima Teodosic colpisce dalla lunetta, poi la guardia serba ispira per Ojeleye. L’ottimo avvio degli ospiti (12-6) non scompone però i turchi che, trascinati dalle triple di Guduric, ribaltano il risultato e volano via. La Virtus continua a perdere palloni sanguinosi in attacco e i padroni di casa colpiscono in transizione: il primo quarto si chiude sul 31-14. La Segafredo prova a reagire a inizio del secondo periodo, ma il Fenerbahçe si conferma implacabile in campo aperto: il vantaggio massimo turco arriva addirittura a +25 (45-20) in meno di venti minuti di gioco: si va all’intervallo sul 58-29.

La serata di grazia dei turchi è fotografata dai numeri: 20 tiri da tre segnati sui 40 tentati e uno Scottie Wilbekin sempre più leader tecnico ed emotivo, con una percentuale mostruosa dall’arco (66,7%). I turchi si dimostrano ancora formidabili in transizione e allora Scariolo risponde mandando in campo Marco Belinelli: quattro su cinque da tre per l’ex Nba e partita che si ravviva a pochi minuti dalla fine del terzo periodo. Calathes risponde con un altro canestro dall’arco e Motley è ancora letale dall’interno dell’area: la penultima frazione di gioco si chiude con il tabellone che recita 85-52 in favore del Fenerbahçe. L’ultimo quarto è ordinaria amministrazione per gli uomini di Itoudis, con Guduric che colpisce ancora da tre e allunga il vantaggio: i turchi battono la Virtus 104-72 dopo una partita mai realmente in discussione. Bologna rimane quindi al dodicesimo posto in classifica e fallisce l’avvicinamento alla zona playoff. Il Fenerbahçe, invece, trova la terza vittoria consecutiva e sale a 16-9 di record, superando momentaneamente il Monaco in quarta piazza.