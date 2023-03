Eurolega: Olimpia sontuosa a Istanbul, Fenerbahce ko

BASKET

Milano si impone 82-75, decisivi Napier e Luwawu-Cabarrot: è aggancio alla Virtus in classifica

© ipp Fondamentale vittoria in Eurolega per Milano: nel recupero della ventiquattresima giornata, l'Olimpia si impone 82-75 a Istanbul contro il Fenerbahce, restando in piena corsa per i playoff. Decisivo l'allungo nella prima metà del terzo quarto grazie a Napier e Luwawu-Cabarrot, che mettono a referto 26 e 19 punti. La formazione di Messina aggancia così la Virtus Bologna al dodicesimo posto in classifica con 13 vittorie e 16 sconfitte.

L'Olimpia dimentica il ko di Madrid con il Real e, con una super prestazione, vince 82-75 a Istanbul contro il Fenerbahce: un successo fondamentale per restare in corsa per i playoff. Nel recupero della ventiquattresima giornata di Eurolega, con il match inizialmente previsto per il 10 febbraio e rimandato per la delicata situazione in Turchia, la formazione di Messina conduce dall'inizio alla fine, per nulla intimorita dal calore dell'Ulker Sports And Event Hall e grazie a due trascinatori: Shabazz Napier e Timothé Luwawu-Cabarrot.

In Turchia, Milano mette subito la testa davanti e, senza mai concedere il pareggio, inizia a costruire il suo vantaggio. A fine primo quarto è +5 (23-18), mentre all'intervallo lungo il canestro sulla sirena di Motley vale il 37-35 in favore della formazione di Messina. Gli ospiti, però, non si scompongono e, anzi, proprio nella prima metà del terzo quarto trovano l'allungo decisivo. Luwawu-Cabarrot e Napier sono scatenati, così l'Olimpia sale addirittura sul +14 (61-47). Nel finale di gara, ancora Motley spaventa l'Olimpia riportando i padroni di casa sul -4 (76-72), ma con 6 punti consecutivi Billy Baron spegne ogni speranza dei turchi: finisce 82-75.

L'indiscusso Mvp del match è Shabazz Napier: 26 punti con 4/5 in area, 5/8 dall'arco e 3/3 ai liberi. Numeri clamorosi che, uniti ai 19 di Timhoté Luwawu-Cabarrot (6/12 dal campo e 6/6 a cronometro fermo) e agli 8 di Baron (di cui 6 nel finale), vanificano i 22 di Motley, i 19 di Guduric e i 16 di Edwards per i turchi. L'Olimpia sale così a 13-16 di record, agganciando la Virtus Bologna al dodicesimo posto in classifica: l'ottavo, che vale i playoff, dista solo due partite, con Baskonia e Zalgiris a 15-14. Resta quinto a quota 17-12, invece, il Fenerbahce, al terzo ko negli ultimi quattro incontri di Eurolega.