Eurolega: niente impresa per la Virtus, vince l'Olympiacos

Alla Segafredo Arena, la formazione di Scariolo rimonta da -12, ma cede nel finale: i greci si impongono 85-83

© ipp Tanto rammarico per la Virtus Bologna, che in Eurolega cede 85-83 all'Olympiacos: alla Segafredo Arena, la formazione di Scariolo risale da -12 fino al 73-73, ma non riesce a completare la rimonta sui greci, che salgono così al terzo posto insieme a Fenerbahce e Monaco. Gli ellenici sorridono grazie ai 22 punti di Vezenkov e ai 21 di McKissic, gli stessi di commovente Milos Teodosic che non riesce ad evitare l'undicesimo ko per le Vu Nere.

Finale amaro per la Virtus Bologna, che alla Segafredo Arena perde 85-83 in casa contro l'Olympiacos nella diciannovesima giornata di Eurolega. La formazione di Scariolo può mangiarsi le mani per la rimonta completata, ma solo parzialmente: dal 73-73, infatti, gli ellenici riprendono il largo, centrando la vittoria numero 12 nella competizione. Dopo un avvio non esaltante per i padroni di casa (10-0 per i greci dopo il canestro in apertura di Shengelia), il trascinatore Milos Teodosic firma con una tripla il 22-22 di fine primo quarto.

All'intervallo lungo, invece, è 42-38 in favore degli uomini di Bartzokas. Nel terzo periodo, l'Olympiacos accelera e arriva al massimo vantaggio di 12 punti: 63-51 che diventa 63-53 prima dell'inizio degli ultimi 10 minuti. Spinta dalla Segafredo Arena, la Virtus recupera lo svantaggio e, addirittura, arriva a condurre 75-73, ma McKissic, Papanikolaou e Vezenkov firmano l'allungo vincente per i greci. I due liberi sbagliati da Larentzakis darebbero in realtà a Bologna il canestro che prolungherebbe il match al supplementare, ma il tiro di Jordan Mickey è troppo corto: finisce 85-83 per l'Olympiacos.

Gli ellenici si godono un super Sasha Vezenkov, autore di 22 punti e 10 rimbalzi, ma un fondamentale contributo lo danno anche McKissic (21) e Papanikolaou (17). Messina, invece, perde nonostante i 21 punti di Milos Teodosic, espulso nel finale dopo un'iniziale ed errata valutazione degli arbitri su una rimessa, i 13 di Ojeleye e gli 11 di Shengelia. Per la Virtus è il ko numero undici, dodicesimo successo invece per l'Olympiacos, che sale al terzo posto insieme a Fenerbahce e Monaco.