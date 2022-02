Eurolega, Milano vince a Kaunas e resta terza

EUROLEGA

L’Armani Exchange si impone 74-70 contro Zalgiris, spinta dai 20 punti di Delaney e dalla doppia doppia di Hines

Milano si riscatta subito in Eurolega e consolida la sua terza posizione. Armani Exchange sconfigge Zalgiris Kaunas in trasferta 74-70 e rialza la testa dopo la sconfitta patita nella scorsa giornata contro Fenerbahce, aggiudicandosi un incontro tirato dal primo all’ultimo momento. In una prestazione corale, decisivi Delaney, a quota 20 punti, Daniels, a 15, e Hines, autore di una doppia doppia da 11 punti e 10 rimbalzi, la metà offensivi. ansa

Una Milano bella in difesa e compatta nei momenti chiave vince a Kaunas 74-70 per rafforzare la sua terza posizione in Eurolega. Partita non semplice per Armani: entrambe le squadre iniziano con molti errori in attacco e difese attente, con Hines e Melli sugli scudi. I lituani vanno avanti 14-7, ma i lombardi rispondono con le triple di Daniels e chiudono il primo quarto a una sola lunghezza di distacco, 17-18. Al rientro in campo il Chacho Rodriguez suona la carica e gli uomini di Messina tentano il primo allungo, fino a presentarsi 30-23 a metà del secondo periodo. Zalgiris non molla e si riavvicina, portando la partita in perfetta parità all’intervallo lungo, sul 35 pari.

Il match si gioca punto a punto anche nel terzo quarto, in cui Delaney e Daniels tengono sulle spalle l’attacco di Milano. Grazie a un bel gioco da 4 di Daniels, Armani Exchange si presenta all’ultimo periodo avanti 53-51, agevolata dall’ottima prova di Hines a rimbalzo: 8 nei primi tre quarti, di cui 5 in attacco, e 10 a fine partita. Nel finale entrambe le difese concedono poco e molti tiri risultano forzati. Una tripla di Delaney dall’angolo manda Milano a +3 a due minuti dalla sirena, Chacho Rodriguez infila due liberi e Hall confeziona un’altra difesa perfetta: è il break che porta Milano avanti, certificato da Hines con un libero e una schiacciata in contropiede. I lituani provano a reagire, ma Olimpia è fredda e il cronometro non dà tregua, certificando il 74-70 finale. I lombardi confermano la loro terza in posizione in Eurolega, spinti dai 20 punti di Delaney e dai 15 di Daniels. In difesa preziosissime la doppia doppia di Hines (11 punti) e i 10 rimbalzi di Melli, mentre Chacho Rodriguez dirige l’orchestra con 10 punti e 5 assist. Zalgiris resta ultima nonostante i 16 punti di Lekavicius, miglior realizzatore dei suoi.

