Eurolega: Milano non ha pietà della Stella Rossa e vola ai playoff  

Finisce 93-72 a Belgrado: l’Olimpia domina la sfida grazie a un super Punter e ottiene la qualificazione con due turni di anticipo

A Belgrado può festeggiare l’Olimpia Milano, che strapazza 93-72 la Stella Rossa e si guadagna matematicamente un posto nei playoff di Eurolega. Un’ottima difesa dell’Armani consente alle Scarpette Rosse di dominare a suon di triple il primo tempo, con i primi 10 minuti di partita a spron battuto; si va negli spogliatoi con la bomba di Punter. Dopo di che la formazione di Ettore Messina è una schiacciasassi nella ripresa: i serbi vengono stesi.

L’Olimpia Milano torna a battere la Stella Rossa dopo 32 anni di attesa e si qualifica matematicamente per i playoff di Eurolega con due turni di anticipo, spezzando anche in questo caso un’astinenza lunga sette anni. 93-72 il risultato finale a favore dell’Armani. Milano comincia il match nel migliore dei modi piazzando un parziale di 10-0 nei primi cinque minuti. Nella seconda parte del quarto inaugurale, i meneghini riescono a tenere a distanza di sicurezza i serbi e, grazie a una tripla di Datome, ben pescato da un assist di Brooks, vanno alla prima pausa sul 12-22. Nel secondo quarto Milano vola a +15 grazie a un’altra bomba di Datome e a un tap-in vincente di Tarczewski. L’attacco di Milano risponde colpo su colpo alle due triple consecutive di Dobric. Guidata dal duo Rodriguez-Punter, l’Olimpia non si lascia quindi intimorire e va all’intervallo lungo avanti 36-47.

Con un parziale di 6-0, l’Armani tocca il massimo vantaggio sul 36-53. I serbi chiamano time out, ma al ritorno in campo le cose non cambiano. Milano, con una tripla di Roll, trova il +20 sul 38-58. La difesa della Stella Rossa continua a fare acqua da tutte le parti e l’Olimpia, con una bomba di Shields, raggiunge addirittura a +25 sul 44-69. Il punteggio a fine terzo periodo dice 51-75. L’Olimpia gestisce benissimo l’ampio vantaggio quarto conclusivo, sfruttando le falle della difesa serba, e con una tripla di Punter ha tocca anche il +27 sul 56-83, prima del tranquillissimo finale. MVP del match un Kevin Punter da 23 punti.