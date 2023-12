Eurolega: Milano c’è! Vittoria a Barcellona per 90-86

BASKET

I catalani perdono in casa contro i meneghini, che trovano la quinta vittoria stagionale in Eurolega. 21 punti per Hall, Shields chiude a 19

© Twitter Olimpia Milano Quinto successo in quattordici partite di Eurolega per Milano, che questa volta trova una convincente vittoria di prestigio contro Barcellona (seconda in classifica) con il punteggio di 86-90. L'Olimpia parte forte fin dall’inizio, allungando anche fino al +15 prima di veder ridotta la distanza fino a cinque punti nel corso del terzo quarto, senza però compromettere il successo nel finale. Decisivi Shields (19 punti) e Hall (21).

LA PARTITA

Milano parte fortissimo e prende le redini del match nel primo quarto, scappando fino al +15 in terra catalana dopo nemmeno poco più di sette minuti di gioco, salvo poi chiudere il parziale sul 19-29 dopo un ritorno dei padroni di casa. La formazione allenata da Messina prosegue il suo ottimo momento anche nel secondo periodo, allungando ulteriormente fino al 40-51 di metà gara trascinata da Shields (17 punti nel solo primo tempo) e Melli (12). Alla ripresa del gioco le due compagini non esprimono il loro miglior basket, con i primi quattro minuti che producono un 4-3 che poi si trasforma subito dopo nel break blaugrana, che porta Grimau e i suoi fino al -5 prima di chiudere il terzo quarto sul 59-68. Gli ultimi dieci minuti di gioco non offrono sorprese questa volta, con l’EA7 Emporio Armani che mantiene la propria leadership fino alla sirena finale e coglie la quinta vittoria stagionale nella manifestazione con il punteggio di 86-90, trascinata dai 21 punti di Hall, i diciannove di Shields e i sedici di Melli. Barcellona che invece viene agganciato dalla Virtus Bologna al secondo posto in classifica con uno score di 10-4.

IL TABELLINO

BARCELLONA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 86-90 (19-29, 40-51, 59-68, 86-90)

BARCELLONA: Da Silva 6 (1/1 da 3, 3/4 tl), Pauli n.e, Vesely 14 (4/7 da 2, 6/6 tl), Brizuela 9 (3/4 da 2, 1/1 da 3), Kalinic 17 (3/9 da 2, 3/5 da 3, 2/2 tl), Satoransky 4 (2/3 da 2, 0/4 da 3), Hernangomez 10 (4/5 da 2, 2/2 tl), Laprovittola 16 (5/7 da 2, 1/2 da 3, 3/5 tl), Abrines 0 (0/2 da 2, 0/1 da 3), Nnaji 2 (1/1 da 2, 0/2 tl), Jokubaitis 2 (1/2 da 2), Parra 6 (1/3 da 2, 1/4 da 3, 1/2 tl). All. Grimau

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO: Poythress 6 (2/4 da 2, 2/2 tl), Bortolani 0 (0/1 da 2), Tonut 3 (0/4 da 2, 1/3 da 3), Melli 16 (5/8 da 2, 1/2 da 3, 3/4 tl), Kamagate n.e, Ricci 0 (0/2 da 3), Flaccadori 15 (4/8 da 2, 0/3 da 3, 7/8 tl), Hall 21 (6/7 da 2, 2/3 da 3, 3/3 tl), Caruso n.e, Shields 19 (1/3 da 2, 5/11 da 3, 2/2 tl), Hines 2 (1/1 da 2), Voigtmann 8 (1/2 da 2, 2/3 da 3). All. Messina