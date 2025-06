Milano, Messina: "Partita migliore per noi@

Ettore Messina: "Ovviamente è stata per noi una partita migliore, abbiamo giocato con più pazienza, con una buona difesa, e trovando tiri aperti in attacco spesso. Una vittoria di cui non dobbiamo farci ingannare dal margine. Siamo 1-1, ora abbiamo due partite a Milano, sarà durissima. Ma almeno per stasera abbiamo un momento di fiducia andando avanti. Ma il loro livello è talmente alto e efficace che bisogna essere sempre molto precisi, sia in difesa che in attacco. E a volte non ci si riesce"