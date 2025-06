Venezia, giorni decisivi per il futuro di coach Spahija ed Ennis

Stando a quanto approfondito dal Gazzettino, la prossima settimana sarà quella decisiva per capire quali direzioni prenderà il futuro a breve termine della Reyer. Il contratto di Neven Spahija scade nel giugno 2026, ma la società orogranata può avvalersi di una clausola di uscita entro il 30 giugno 2025: l'eliminazione in gara-5 contro la #1 Virtus Bologna potrebbe convincere la dirigenza veneta a non esercitarla. Nel caso, la prima richiesta del coach croato sarebbe la permanenza di Xavier Munford e, soprattutto, Tyler Ennis: all'ex Napoli, sempre secondo il quotidiano, sarebbe già stato proposto un rinnovo biennale con aumento del 30% dell'ingaggio.