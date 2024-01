Eurolega: la Virtus torna al successo, rimonta vincente sull'Asvel

basket

Banchi e i suoi, senza l'infortunato Shengelia, rischiano grosso e ribaltano il risultato dopo il -9 del terzo quarto. Le V nere ripartono dopo due sconfitte consecutive

© italyphotopress Dopo due sconfitte consecutive, la Virtus Bologna torna al successo in Eurolega e riaggancia il Barcellona al secondo posto in classifica (15-7). Le V nere sono prive di Shengelia e rischiano grosso, facendosi rimontare dall'Asvel Villeurbanne e scivolando a nove punti dai rivali. Nell'ultimo quarto, uno strepitoso Hackett trascina i felsinei al successo per 73-63: 19 punti per il Nazionale di Pozzecco, che chiude da top-scorer davanti a Belinelli (18).

Le sconfitte consecutive contro il Maccabi Tel-Aviv e l'Efes sono già un lontano ricordo per la Virtus Segafredo Bologna, che torna al successo in Eurolega. Senza Shengelia, i ragazzi di Banchi ottengono un successo in rimonta sull'Asvel Villeurbanne, in un match che è un autentico ottovolante: la Virtus parte forte, si fa rimontare e sembra sconfitta, poi chiude sul 73-63 con un clamoroso ultimo parziale da 28-9. Il primo quarto è quello del primo allungo delle V nere, che partono con un parziale di 7-2 ispirato da Belinelli e Cordinier. Luwawu-Cabarrot accorcia per l'ex squadra di Pozzecco, ma Belinelli e Dunston stabiliscono il massimo vantaggio virtussino a -9. Cordinier poi chiude il quarto sul 19-10, ma nel secondo periodo è tutta un'altra storia: Fall e Lee sono scatenati e pareggiano sul 24-24, con la Virtus che si spegne completamente. Il centro è scatenato e firma un parziale da 11-0, che manda l'Asvel sul +6 (30-24), prima della giocata da tre punti di Hackett che vale il 32-27 a metà gara.

Luca Banchi si fa sentire, in una serata che vede Belinelli con un deludente 4/15 al tiro (2/10 da tre) dopo i primi due quarti, ma la reazione non sembra esserci. Allungano ancora i francesi sul +11 con Lighty, prima che Mickey ristabilisca un distacco di soli cinque punti (50-45). Lauvergne e Thomas rimandano l'Asvel sul +9 (54-45) al termine del terzo quarto, ma questo nuovo controbreak dà la svolta definitiva alla gara della Virtus. Nel quarto periodo, ecco la strepitosa reazione a suon di triple: Pajola, Polonara, Lundberg e Hackett sono infallibili ed è +1 virtussino (56-55). Un parziale da 17-3 porta le V nere sul +5, con un Belinelli ritrovato e un Hackett strepitoso: il nazionale azzurro chiude con 19 punti e l'ultimo punto segnato, dopo le due triple consecutive di Beli che chiude a quota 18. Vince 73-63 una Virtus che attraversa difficoltà e gioie nell'arco di una singola partita, e torna seconda nell'Eurolega: è aggancio al Barça dopo ventidue turni (15-7). L'Asvel invece torna a perdere ed è ultima con l'Alba Berlino (4-18).

IL TABELLINO

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-LDLC ASVEL VILLEURBANNE 73-63 (19-10, 27-32, 45-54)

Virtus Segafredo Bologna - Cordinier 12 (3/8, 2/4), Belinelli 18 (1/3, 4/14, 4/4 tl), Hackett 19 (6/8, 2/3, 1/1 tl), Mickey 9 (3/6, 1/1, 0/1 tl), Dunston 4 (2/2 da 2), Lundberg 6 (1/5, 1/3, 1/2 tl), Pajola 3 (1/3 da 3), Polonara 2 (1/3 da 2), Zizic (0/1 da 2), Abass (0/3 da 3). N.e. Mascolo, Lomazs. All. Banchi.

Ldlc ASVEL Villeurbanne - Scott 2 (1/1, 0/2), Lee 14 (3/8, 2/6, 2/2 tl), Luwawu-Cabarrot 7 (2/5, 1/3), Fall 17 (6/9 da 2, 5/9 tl), Lighty 2 (1/1, 0/3), Thomas 7 (3/6, 0/3, 12 tl), Lauvergne 9 (4/5, 0/2, 1/2 tl), Jackson (0/1, 0/1), Ndiaye 5 (1/2, 1/1), Yaacov (0/1, 0/1). N.e. Dallo. All. Poupet.