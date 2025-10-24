Logo SportMediaset

Basket
BASKET EUROLEGA

Eurolega: la Virtus domina, Panathinaikos travolto 92-75

I campioni d'Italia volano nel primo tempo e gestiscono nella ripresa: battuto Ataman, il record è di 4-2

24 Ott 2025 - 22:11
© Getty Images

© Getty Images

Continua la risalita in classifica in Eurolega della Virtus Bologna, che domina in casa contro il Panathinaikos vincendo 92-75 nella sesta giornata di Regular Season. I campioni d'Italia in carica dilagano nel primo tempo (48-35 all'intervallo lungo) e gestiscono nella ripresa grazie ai 22 punti di Edwards e ai 15 di Morgan. Le V Nere di Ivanovic salgono a 4-2 di record, agganciando proprio i greci allenati da Ataman.

Terza vittoria di fila per la Virtus Bologna, che fa il colpo grosso contro la seconda in classifica della Regular Season: il Panathinaikos, infatti, arrivava al match con 4-1 di record, ma in campo, nel primo tempo, c'è soltanto la formazione di Ivanovic. I campioni d'Italia in carica chiudono i primi 10 minuti avanti di quattro lunghezze, ma è nel secondo quarto che allungano: 29-20 di parziale, così all'intervallo è 48-35 in favore delle V Nere. La forbice si allarga ulteriormente al rientro sul parquet del PalaDozza, tanto che a un parziale dalla fine del match la Virtus è avanti 69-53. 

La squadra di Ivanovic continua ad ampliare il distacco, favorita da un super Carsen Edwards che chiude con 22 punti e da Morgan, che ne mette a referto 15. Il vantaggio degli emiliani oscilla quasi sempre tra il +17 e il +19, così gli ellenici, che si aggrappano inutilmente a Nunn (19), Shorts (15) e Osman (14), non riescono nemmeno a limitare i danni: finisce 92-75 e la Virtus sale a 4-2 di record, agganciando proprio Ataman che incassa il secondo ko dopo quello rimediato nella seconda giornata contro il Barcellona. Bologna, intanto, continua a sognare: finisse oggi la Regular Season (anche se siamo solo alla sesta di 38 giornate), sarebbe ai playoff. 

IL TABELLINO 
VIRTUS BOLOGNA-PANATHINAIKOS AKTOR ATENS 92-75 
(19-15, 48-35, 69-53) 
Virtus Bologna: Edwards 22 (6/12 da 2, 2/6 da 3, 4/6 tl), Pajola 7 (2/3 da 3, 1/2 tl), Smailagic 14 (5/9 da 2, 4/4 tl), Alston Jr 4 (2/4 da 2), Jallow 9 (3/7 da 2, 1/2 da 3), Vildoza 5 (1/2 da 2, 1/4 da 3), Niang 8 (4/4 da 2), Taylor 0, Hackett 0, Morgan 15 (2/4, 3/4, 2/2 tl), Diouf 8 (4/5 da 2). N.e.: Akele. All.: Ivanovic 
Panathinaikos Aktor Athens: Osman 14 (1/5, 2/4, 6/6 tl), Sloukas 8 (3/4 da 2, 2/2 tl), Grant 5 (1/2 da 2, 1/4 da 3), Nunn 19 (5/11, 1/3, 6/6 tl), Yurtseven 6 (2/4 da 2, 2/2 tl), Shorts 15 (5/5 da 2, 5/5 tl), Rogkavopoulos 4 (1/2 da 2, 2/3 tl), Kouzeloglou 0, Grigonis 0, J. Hernangomez 0, Mitoglou 4 (1/1 da 2, 2/2 tl). N.e.: Toliopoulos. All.: Ataman
 

virtus bologna
panathinaikos
eurolega

