Eurolega: la Virtus domina, Panathinaikos travolto 92-75

La squadra di Ivanovic continua ad ampliare il distacco, favorita da un super Carsen Edwards che chiude con 22 punti e da Morgan, che ne mette a referto 15. Il vantaggio degli emiliani oscilla quasi sempre tra il +17 e il +19, così gli ellenici, che si aggrappano inutilmente a Nunn (19), Shorts (15) e Osman (14), non riescono nemmeno a limitare i danni: finisce 92-75 e la Virtus sale a 4-2 di record, agganciando proprio Ataman che incassa il secondo ko dopo quello rimediato nella seconda giornata contro il Barcellona. Bologna, intanto, continua a sognare: finisse oggi la Regular Season (anche se siamo solo alla sesta di 38 giornate), sarebbe ai playoff.