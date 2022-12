Eurolega: incubo Olimpia, vince il Maccabi

eurolega

Al Forum finisce 77-71 nonostante il primo tempo in favore della formazione di Messina

© ansa Continua l'incubo dell'Olimpia in Eurolega. Al Forum, infatti, vince 77-71 il Maccabi, che si impone nel secondo tempo. Nei primi 20 minuti, infatti la formazione di Messina è avanti 40-32, mentre il 27-19 del terzo periodo e il 18-12 dell'ultimo quarto sorridono agli israeliani. Decisivi i 20 punti di Brown, non bastano i 18 di Baron e i 14 di Luwawu-Cabarrot. Le Scarpette Rosse sono ora ultime con 10 sconfitte in 13 partite.

Niente da fare per l'Olimpia, che perde ancora in Eurolega. Il 77-71 del Maccabi al Forum peggiora ulteriormente i già negativi numeri di Milano nella massima competizione europea di basket per club: sono 9 sconfitte di fila, sei ko su sei in casa e 3-10 di record, il peggiore di tutta la manifestazione.

Eppure, il primo tempo, dopo un iniziale equilibrio, sembra sorridere ai padroni di casa: il 21-21 dei 10 minuti inaugurali lascia spazio al +8 di metà gara, con Messina avanti 40-32 all'intervallo lungo. Nella ripresa, però, vengono fuori gli israeliani, trascinati da Brown, che chiude a 20 punti, 5 rimbalzi e 8 assist il suo strepitoso match. Il 27-19 del terzo periodo riporta tutto in parità (59-59) ad un quarto dal termine. Ed è proprio il 18-12 dell'ultimo parziale a fare la differenza: 77-71.

Baron e Luwawu-Cabarrot sono i più prolifici tra le fila di Milano con 18 e 14 punti. Poi, però, solo Melli (12) supera la doppia cifra e, soprattutto, il Maccabi si può godere anche i 14 punti di Sorkin, i 13 di Martin e i 10 di Colson, oltre ai 20 di un super Brown. Per gli israeliani è la settima vittoria che vale l'ottavo posto insieme alla Stella Rossa. Milano, invece, scivola sempre più in fondo alla classifica di Eurolega.