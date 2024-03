Eurolega: impresa in trasferta dell'Olimpia Milano, sconfitto il Monaco

EUROLEGA

Milano gioca una partita sensazionale, da big della competizione, dominando sin dai primissimi minuti alla Salle Gaston Medecin: 98-80 per i meneghini, male l'ex Mike James

© Olimpia Milano La 30a giornata dell'Eurolega sorride all'Olimpia Milano, che ottiene una grande vittoria nel Principato. Sono le scarpette rosse a esultare nella sfida contro il Monaco, che viene travolto e sconfitto 98-80 dai ragazzi di Ettore Messina. L'EA7 resta così in gioco per la post-season, portandosi a una vittoria dalla top-10. Mirotic è il migliore con 21 punti, davanti a Maodo Lô (15), delude Mike James: solo 10 punti per il top-scorer dell'Eurolega.

Dopo il successo sul Real Madrid, l'EA7 Emporio Armani Milano ottiene un'altra grande vittoria nelle fasi finali dell'Eurolega: Mirotic e compagni sconfiggono 98-80 il Monaco, terza forza della competizione. Scattano con grande impeto gli ospiti nel match giocato alla Salle Gaston Medecin, che vede Mirotic e Melli firmare il 6-0 meneghino. Tutte le azioni monegasche, in avvio, sono affidate a un sontuoso Jordan Loyd, che tiene i suoi sul 10-10 segnando tutti e dieci i punti. Nei minuti seguenti Mike James firma l'allungo del Monaco sul +3, ma Milano risponde con la tripla di Devon Hall e ristabilisce la parità sul 20-20. Qui arriva il parziale decisivo per l'Olimpia, che inaugura un 12-0 che la porterà a chiudere in testa dopo il primo quarto (27-20) e volare a +9: il grande protagonista, a suon di triple e assist, è un Maodo Lô che chiuderà con 13 punti dopo i primi due quarti. Il tedesco tiene a distanza il Monaco, che prova a rientrare con Kemba Walker e Diallo, poi Mirotic e Melli ristabiliscono un vantaggio di sei punti.

Nel finale del secondo quarto c'è solo una sontuosa Olimpia Milano, che chiude sul 58-44 col 53% da tre: il contributo decisivo arriva da Tonut, che sigilla il quarto con due triple e arriva a 11 punti dopo i primi due periodi. Nel terzo periodo Mirotic e Shields portano le scarpette rosse sul +19 (69-50), ma nel finale del tempo il Monaco si risveglia. Mike James, top-scorer dell'Eurolega ed ex, suona la carica e i suoi tornano sotto i dieci punti di svantaggio. Il canestro a rimbalzo di Blossomgame stabilisce il 76-67 che chiude il terzo periodo, mentre la tripla di Alpha Diallo porta i monegaschi a -6. Si tratta però di una speranza effimera per i padroni di casa, che vengono subito ricacciati sul -17 dalla premiata ditta Mirotic-Voigtmann. Napier firma la tripla del +19 e il finale è una formalità, con Hall che chiude i giochi sul 98-80 e il Monaco che concede la vittoria ai rivali. Ora i monegaschi vantano uno score di 19-11 e vengono agganciati dal Fenerbahçe al terzo posto, mentre l'Olimpia sogna i play-in: il Partizan decimo (14-16) dista una sola vittoria da Milano, che sale a 13 vittorie e 17 sconfitte agganciando l'Efes. Con quattro giornate da disputare, tutto è in gioco. Decisivo Mirotic con 21 punti, mentre nei monegaschi delude Mike James. Solo dieci punti per il top-scorer assoluto dell'Eurolega, completamente neutralizzato dall'Olimpia: otto dei suoi punti arrivano dai liberi, con un pesante 0/6 da tre.

AS MONACO-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 80-98

(20-27, 44-58, 67-76)

AS Monaco - Loyd 14 (3/5, 2/5, 2/2 tl), Brown (0/1 da 2), Motiejunas 4 (1/1, 0/2, 2/2 tl), Ouattara 3 (1/ da 3), James 10 (1/3, 0/6, 8/9 tl), Okobo 9 (0/2, 1/4, 6/8 tl), Blossomgame 9 (4/6, 0/2, 1/2 tl), Diallo 17 (3/4, 3/4, 2/3 tl), Jaiteh, Walker 10 (2/2, 2/5), Donta Hall 4 (2/2 da 2, 0/1 tl). N.e. Cornelie. All. S. Obradovic.

EA7 Emporio Armani Milano - Tonut 13 (2/4, 2/3, 3/4 tl), Melli 10 (3/4, 1/1, 1/2 tl), Napier 8 (2/6 da 3, 2/2 tl), Shields 10 (5/7, 0/2, 0/1 tl), Mirotic 21 (6/7, 2/5, 3/3 tl), Lo 15 (4/5, 2/3, 1/1 tl), Devon Hall 14 (4/7, 2/4), Hines (0/2 da 2), Voigtmann 7 (3/4, 0/3, 1/2 tl), Bortolani, Flaccadori. N.e. Poythress. All. Messina.