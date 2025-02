Eurolega, l'allargamento a 20 squadre cambierebbe anche il format

Stando a quanto riportato da EuroHoops, il board di Eurolega avrebbe già comunicato alle società la revisione del calendario in caso di allargamento della competizione a 20 squadre. Non più un girone unico di andata e ritorno, ma due conference da 10 squadre: andata e ritorno con avversari della stessa conference (18 partite totali) e una partita con ogni squadra dell'altra conference, metà in casa e metà in trasferta. Il totale porterebbe a 28 partite di regular season, più digeribile delle 34 attuali. Nessuna variazione in vista per Play-In, playoff e Final 4.